Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli 2 çocuk yaşam savaşı veriyor
AA

Sakarya'nın Geyve ilçesi Umurbey Mahallesi'nden ilçe merkezine seyreden S.Ö. yönetimindeki otomobil, İnciksuyu Mahallesi Şeyhedabali Caddesi'ne ara sokaktan çıkan bisikletli 2 çocuğa çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan S.P (14) ve T.S (14) yaralandı.

İhbar üzerine mahalline sağlık ekipleri sevk edildi.

Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuklar buradaki müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocukların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.

Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli 2 çocuk yaşam savaşı veriyor