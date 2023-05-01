Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli 2 çocuk yaşam savaşı veriyor

AA
Sakarya'nın Geyve ilçesi Umurbey Mahallesi'nden ilçe merkezine seyreden S.Ö. yönetimindeki otomobil, İnciksuyu Mahallesi Şeyhedabali Caddesi'ne ara sokaktan çıkan bisikletli 2 çocuğa çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan S.P (14) ve T.S (14) yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ekipleri sevk edildi.
Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuklar buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çocukların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.