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    Sakarya'da oyun oynayan çocuğa maganda kurşunu isabet etti

    Sapanca ilçesinde arkadaşlarıyla basketbol oynarken yorgun merminin isabet etmesi neticesinde 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
    • İHA
    • 27.06.2021 - 06:43
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    Sakarya'da oyun oynayan çocuğa maganda kurşunu isabet etti

    Sapanca’nın Rüstempaşa Mahallesi’nde 15 yaşındaki Eren Ç., arkadaşlarıyla basketbol oynadığı esnada bir anda yere yığıldı. Eren Ç.’nin başının arkasından kan aktığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

    BAŞINA YORGUN MERMİ İSABET ETTİ

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Eren Ç.’nin ense bölgesinden başına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.

    Sakarya da oyun oynayan çocuğa maganda kurşunu isabet etti #1

    HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

    Yapılan ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eren Ç., daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen Eren Ç.’nin tedavisi sürüyor.

    Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Sakarya da oyun oynayan çocuğa maganda kurşunu isabet etti #2

    Sakarya da oyun oynayan çocuğa maganda kurşunu isabet etti #3

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