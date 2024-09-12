Sakarya'da polisten kaçan kişi, 4. kattan düştü

İHA
Sakarya'nın merkez Adapazarı ilçesindeki Çark Caddesi mevkiinde bir binada yabancı uyruklu şahısların olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN 4. KATTAN DÜŞTÜ
Olay yerine gelen ekipleri gören yabancı uyruklu bir kişi, kaçmaya çalıştığı esnada apartmanın 4. katından düşerek yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
7 YABANCI UYRUKLU KİŞİ YAKALANDI
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken, apartmanda bulunan 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış