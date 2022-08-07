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    Sakarya'da polisten kaçarken beton zemine düşüp öldü

    Sakarya'da 20'ye yakın suç kaydı olan Irak uyruklu A.K.H.A.C. (36), polisten kaçarken 1. kattan beton zemine düştü. Şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • 07.08.2022 - 02:33
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    Sakarya'da polisten kaçarken beton zemine düşüp öldü

    Olay, Sakarya'da dün saat 14.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Çeşme Meydanı mevkiinde yaşandı.

    Polis peşine düştü

    Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri hırsızlık suçundan 20’ye yakın suç kaydı bulunan Irak uyruklu A.K.H.A.C. (36) isimli suç makinesini yakalamak için çalışma başlattı.

    Bu çerçevede şahsın yaşadığı binayı tespit eden ekipler harekete geçti.

    Sakarya'da polisten kaçarken beton zemine düşüp öldü - Video

    Sakarya da polisten kaçarken beton zemine düşüp öldü #1

    Polisten kaçan şüpheli camdan düşüp öldü

    İHA'nın haberine göre şahıs, polisten kaçmak istediği esnada 1’inci kattan beton zemine düştü. Yaralanan şüpheli için bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

    Sakarya da polisten kaçarken beton zemine düşüp öldü #2


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