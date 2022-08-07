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Sakarya'da polisten kaçarken beton zemine düşüp öldü
Sakarya'da 20'ye yakın suç kaydı olan Irak uyruklu A.K.H.A.C. (36), polisten kaçarken 1. kattan beton zemine düştü. Şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
- 07.08.2022 - 02:33
Olay, Sakarya'da dün saat 14.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Çeşme Meydanı mevkiinde yaşandı.
Polis peşine düştü
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri hırsızlık suçundan 20’ye yakın suç kaydı bulunan Irak uyruklu A.K.H.A.C. (36) isimli suç makinesini yakalamak için çalışma başlattı.
Bu çerçevede şahsın yaşadığı binayı tespit eden ekipler harekete geçti.
Sakarya'da polisten kaçarken beton zemine düşüp öldü - Video
Polisten kaçan şüpheli camdan düşüp öldü
İHA'nın haberine göre şahıs, polisten kaçmak istediği esnada 1’inci kattan beton zemine düştü. Yaralanan şüpheli için bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.