Sakarya'da şarjda bırakılan matkap bataryası 400 bin TL'lik zarara neden oldu Adapazarı ilçesinde, teknik servis dükkanında şarjda bırakılan matkap bataryasının alev alması sonucu çıkan yangında iş yeri zarar gördü. Yangının çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.