Sakarya'da şarjda bırakılan matkap bataryası 400 bin TL'lik zarara neden oldu

- Adapazarı'nda teknik servis dükkanında, şarjda bırakılan matkap bataryası alev alarak yangına neden oldu.
- Yangın, elektronik cihazlar ve mobilyalara da zarar vererek yaklaşık 400 bin TL'lik kayıpla sonuçlandı.
- Yangının çıkış anı güvenlik kamerasınca kaydedildi ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi’ndeki bir teknik servis dükkanında, 21 Ekim günü sabah saatlerinde şarjda takılan matkap bataryası birden alev aldı.
İçeride kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek elektronik cihazlara ve mobilyalara sıçradı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
400 BİN TL'LİK ZARAR
Dükkanda yaklaşık 400 bin TL’lik zarar olduğu belirtilen yangının çıkış anı, güvenlik kamerasına yansıdı.