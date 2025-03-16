Sakarya'da sazlık alanda yangın kontrol altında

İHA
Sakarya'da korkutan yangın...
Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Arifağa Mahallesi Karaboğaz mevkiinde bulunan Kamış Gölü çevresinde yangın çıktı.
KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Sazlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Kara dumanın gökyüzünü kapladığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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