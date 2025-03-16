Sakarya'da sazlık alanda yangın kontrol altında

İHA

Sakarya'da korkutan yangın...

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Arifağa Mahallesi Karaboğaz mevkiinde bulunan Kamış Gölü çevresinde yangın çıktı.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Sazlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kara dumanın gökyüzünü kapladığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.