Sakarya'da sokak köpeğinden kaçan çocuğun bisiklet kazası kamerada Yaya ve sürücüler için sıkça tehdit oluşturan başıboş köpekler, bu kez bisikletli çocuğun kaza yapmasına neden oldu. Kovalamaca sonucu yaşanan kaza saniye saniye kaydedildi.

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AA

Sokak köpeği sorunu bitmek bilmiyor.

7'den 70'e tüm vatandaşlar için tehlike oluşturan başıboş köpekler, bu zamana kadar sayısız ölüme neden oldu.

Ağır yaralanmalara da yol açan köpek saldırıları için vatandaşlar, yetkililere sık sık çağrıda bulunuyor.

Başıboş köpekler, saldırının yanı sıra aniden yola çıkarak kazalara da sıkça neden oluyor.

Köpekten kaçarken yayaya çarptı

Bunun bir örneği de Sakarya'da yaşandı.

4 Eylül'de bisikletiyle kaldırımda ilerleyen çocuk, sahipsiz köpeğin kovalaması sonucu panikleyerek kaçmaya başladı.

Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşındaki Selim Pırıltı'ya çarpan çocuk, yayayla birlikte yere düştü.

Kaburgasında 5 kırık oluştu

Çarpmanın etkisiyle trafik ışıklarının olduğu direğe çarpan Pırıltı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Pırıltı'nın kaburgasında 5 kırık tespit edildi.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Pırıltı, 9 Eylül'de taburcu edildi.

O anlar kamerada

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, sahipsiz köpeğin kovalaması sonucu kaçan bisikletli çocuğun hızla yayaya çarpması, çevredekilerin yere düşen adama ve çocuğa yardım etmesi görülüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)