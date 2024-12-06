Sakarya'da tavuk yüklü kamyonla çarpışan otomobildeki anne ve oğlu öldü

DHA

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde C.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tavuk yüklü kamyon, karşı yönden gelen Üzeyir Kontaş (38) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken ihbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Üzeyir ile annesi Güllü Kontaş (76), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi.

HASTANEDE CAN VERDİLER

Anne ve oğlu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenikent ve Kaynarca Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Üzeyir Kontaş ve annesi Güllü Kontaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kamyon şoförünün C.B.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.