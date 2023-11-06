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Sakarya'da ters yönde giden otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Sakarya'da ters yönde giden otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı Geyve ilçesi D-650 karayolunda ters yönde ilerleyen otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.