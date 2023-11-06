İHA
D-650 karayolu Nuruosmaniye Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde, Faruk Aydın idaresindeki 34 GTE 106 plakalı otomobil, ters yönde ilerlediği esnada R.İ. idaresindeki tır ile çarpıştı.
Otomobil sürücüsü olay yerinde can verdi
Meydana gelen kazada sürücü Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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