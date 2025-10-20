Abone ol: Google News

Sakarya'da tır şoförü, lastik değiştirirken başka tırın altında kalarak can verdi

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde emniyet şeridinde durarak patlayan tırın lastiğini değiştirmek isteyen 22 yaşındaki sürücü, başka bir tırın çarpması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 20:52
  • Sakarya'da tır sürücüsü Berat Akbaş, patlayan lastiğini değiştirirken başka bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
  • Olay yerine gelen ekipler, Akbaş'ın vefatını tespit etti ve cenazesi hastaneye kaldırıldı.
  • Kazayla ilgili soruşturma sürerken, diğer tırın sürücüsü F.Ö. gözaltına alındı.

Sakarya'da feci kaza...

Ankara istikametine giden Berat Akbaş yönetimindeki inşaat demiri yüklü tırın lastiği patladı.

TAMİR EDERKEN BAŞKA BİR ÇARPTI

Aracını emniyet şeridine çeken Akbaş, patlayan lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada, arkadan gelen F.Ö. yönetimindeki bir başka tır çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde tır sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Akbaş’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Buradaki işlemlerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

ÇARPAN SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Tır sürücüsü F.Ö. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

