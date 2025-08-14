Sakarya'da trafikte tartışma: Çekiç ve sopalar ile saldırdılar Erenler ilçesinde trafikte iki grup arasında çıkan tartışmada, çekiç, sopa, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis ekipleri görüntülerin ardından kavgaya karışan kişilerin tespiti için çalışma başlattı.