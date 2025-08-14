Sakarya'da trafikte tartışma: Çekiç ve sopalar ile saldırdılar

Trafik magandaları bu kez Sakarya'nın Erenler ilçesinde ortaya çıktı.
Dün akşam saatlerinde Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaşanan olayda, iki grup arasında trafikte bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
ÇEKİÇ VE SOPALAR İLE SALDIRDILAR
Dakikalar içinde gerilim tırmanarak, taraflar kavga etmeye başladı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların çekiç, sopa, tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdığı görüldü.
POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
5 kişinin karıştığı kavga bir süre sonra sonlandı.
Taraflar olay yerinden uzaklaşırken, polis ekipleri görüntülerin ardından kavgaya karışan kişilerin tespiti için çalışma başlattı.