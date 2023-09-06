Sakarya'da üniversite öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu Evinde ölü bulunan Sakarya Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Nazlı Ece Akil'in cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Sakarya'da genç kız hayatını kaybetti..

Akşam saatlerinde Serdivan ilçesinde meydana gelen olayda, yakınları üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil'den sabah saatlerinden itibaren haber alamayınca durumu polise haber verdi.

Eve giden polis ekipleri içeri girdiklerinde Akil'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Durum, sağlık ekiplerine haber verildi.

Cansız bedeni bulundu

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölüm nedeni araştırılıyor

Nazlı Ece Akil'in cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne gönderildi. Akil’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.