Sakarya'da üvey ağabeyinin aracını yakıp, kurşun yağdırdı Sakarya'nın Karasu ilçesinde A.K., tartıştığı üvey ağabeyi H.Ö.'nün aracına benzin döküp yaktıktan sonra tabanca ile kurşun yağdırdı. Şüpheli kaçarken, araçtaki yangın ekiplerce söndürüldü.

İHA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde saat 01.00 sıralarında Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde A.K., satmak istediği hurda direkler nedeniyle üvey ağabeyi H.Ö. ile tartıştı.

Tartışma sonrası A.K., benzin bidonu ile ağabeyinin evinin önüne gitti.

A.K., ağabeyinin park halindeki otomobilinin motoruna benzin döküp yaktıktan sonra sürücü kısmındaki kapıya da tabanca ile 7 el ateş etti.

Önce yaktı sonra 7 el ateş etti

Şüpheli olay yerinden kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Otomobildeki yangın söndürülürken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)