Sakarya'da vahşet! Aldatıldığını düşünen koca eşini 9 yerinden bıçakladı Adapazarı ilçesinde aldatıldığını düşünen genç adam, eşini 9 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

İHA

Kadına şiddet vakası bu kez de Sakarya'da ortaya çıktı..

Adapazarı ilçesi Şeker Mahalle’de meydana gelen olayda 23 yaşındaki E.Ç., kendisini aldattığını düşündüğü 20 yaşındaki karısı S.Ç. ile tartışmaya başladı.

9 yerinden bıçakladı

Evin önünde yaşanan tartışmada öfkeli koca, eşini 9 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaçmaya çalışırken yakalandı

Saldırgan koca ise kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Genç kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)