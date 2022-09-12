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    Sakarya'da vahşi kocanın eşini bıçakladığı anlar

    Adapazarı ilçesinde boşanma duruşmasına giderken adliye civarındaki kafede oturan kadın, eşi tarafından bıçaklandı. Yaşanan dehşet anlar kameraya yansıdı.
    • 12.09.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 17:41
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    Sakarya'da vahşi kocanın eşini bıçakladığı anlar

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 7 Eylül günü boşanma davaları olan çift, adliyeye gitti.

    Adliye binası karşısında bulunan bir işletmede oturan karısı Ş.B. ile karşılaşan koca E.B., dehşet saçtı.

    Saldırgan koca, 2 çocuğunun annesini 5 farklı yerinden bıçakladı. Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi.

    Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Saldırgan cezaevine gönderildi

    Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.

    Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen cani koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sakarya da vahşi kocanın eşini bıçakladığı anlar #1

    Yaralı kadının durumu ağır

    İHA'nın haberine göre, ağır yaralı kadının ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    O anlar kamerada

    Bir diğer yandan, yaşanan korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı.

    İşte o anlar...

    Sakarya'da vahşi kocanın eşini bıçakladığı anlar VİDEO

    Sakarya da vahşi kocanın eşini bıçakladığı anlar #2

    Sakarya da vahşi kocanın eşini bıçakladığı anlar #3


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