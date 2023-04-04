Sakarya'da yangına müdahaleye giden itfaiye eri hayatını kaybetti Adapazarı'ndaki bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri Yusuf Turgut, üzerine bastığı bölümün çökmesi sonucu alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

DHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi Erdamlı Sokak’ta bulunan 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çatı çöktü

Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanı 29 yaşındaki Yusuf Turgut, çatının üstünden alevlere müdahale ettiği sırada bulunduğu bölüm çöktü.

Alevlerin arasına düşen Turgut, diğer itfaiye erleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Hayatını kaybetti

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Turgut, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Olay Yeri İnceleme ekipleri de olay yerinde inceme yaptı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.