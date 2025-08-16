Sakarya'da yasağa rağmen denize açıldılar

Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı mahallesi mevkiinde yasak olmasına rağmen 3 kişi, şişme botla dalgalı denizde açıldı.

Dalgalarla nedeniyle bot alabora olurken sahilde bulunan cankurtaranlar, denize düşen 3 kişinin yardımına koştu.

3 KİŞİ SON ANDA KURTARILDI

Boğulmaktan son anda kurtarılan 3 kişi, kıyıya çıkartıldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından 3 kişinin sağlık kontrolleri yapıldı.

BİRİ HASTANEYE KALDIRILDI

Göğüs kemiğinde kırık olduğu değerlendirilen C.Y. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.