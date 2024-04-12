Sakarya'da yazlık sitedeki dairede 2 ceset bulundu Yazlık sitedeki daireden gelen kötü koku ve camlardaki sineklerden şüphelenenlerin ihbarı üzerine polis ekipleri, 2 çürümüş ceset ile karşılaştı.

DHA

Öğle saatlerinde, Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki yazlık sitedeki bir daireden kötü kokuların yayıldığını ve dairenin camlarında da yüzlerce sineğin biriktiğini fark eden binadakiler, polise ihbarda bulundu.

2 kişinin cansız bedeni bulundu

Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını açan ekipler, evin 2 odasında 2 ayrı cesetle karşılaştı.

Ölen kişilerin Avni Çetinkaya ve Yalçın Dereli olduğu saptandı.

1 ay önce öldükleri belirlendi

Polis ekiplerinin ilk incelemesinde; kişilerin yaklaşık 1 ay önce öldüğü ve cesetlerinin çürümeye başladığı belirlendi. Evde küçük çaplı yangın izine de rastlanırken; Çetinkaya ve Dereli'nin cenazeleri, ölüm nedenlerinin tespiti amacıyla otopsi için hastaneye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geçen yıl da bir kişinin cansız bedeni bulundu

Öte yandan, aynı dairede 2 Nisan 2023'de kalp damar hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden İsmail Aydemir'in (61) de cansız bedeni bulunmuştu. Hayatını kaybeden Aydemir, Çetinkaya ve Dereli'nin aynı dairede hissedar oldukları öğrenildi.

"Cama doğru yaklaşınca koku geldiğini fark ettik"

Olayı anlatan Çağatay Genç, "Komşularımız sabah kahvaltıya bize gelirken kızları camlardaki sinekleri fark etmiş. Durumu ev sahibin yakınlarına bildirmişler. Onlarında bir süredir haber alamadıklarının bilgisi üzerine durumu yetkililere bildirdik. Ekipleri beklerken cama doğru yaklaşınca koku geldiğini fark ettik. Ekipler kapıyı açar açmaz yerde cesedi gördü ve içerideki bir oda da diğer cesedi buldular" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)