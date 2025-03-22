Sakarya'da yıkılan duvarı altında kalan kişi öldü

AA & Ensonhaber
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Batakköy Mahallesi'nde Aydın Demiröz'e (66) ait evin bahçesinde bulunan metruk yapının molozlarının kaldırılması için kepçe operatörü çağrıldı.
Moloz kaldırma çalışması sırasında Demiröz, yapının bir anda yıkılan duvarının altında kaldı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Duvarın altından çıkarılan Demiröz, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Öte yandan kepçe operatörü A.E. gözaltına alındı.
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