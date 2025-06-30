Sakarya'daki yangında zarar gören çiftçi: Acım gerçekten çok büyük

Sakarya’nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde üç gün önce çıkan ve Bilecik’in Gölpazarı ilçesine kadar yayılan orman yangını, tarım arazilerinde de büyük hasara yol açtı. Yangında buğday tarlası, domates bahçesi ve tarım ekipmanları zarar gören 63 yaşındaki çiftçi Mustafa Bulut, yaşadığı felaketi “Hayatımda ilk kez böyle bir yangınla karşılaşıyorum” sözleriyle anlattı.

"MOTORLARIM, BUĞDAYIM YANDI, KAZADA DA KARDEŞİMİ KAYBETTİM"

Yangının ardından bir başka acı haber de aileden geldi. Bulut, 28 Haziran’da ilçede yaşanan traktör kazasında hayatını kaybeden Hatice Y.’nin yakını olduğunu belirterek, “8 ila 10 dönüm buğdayım, sulama motorlarım, borularım yandı. Üstüne bir de traktör kazasında kardeşim hayatını kaybetti. Çok acı bir dönem yaşıyoruz” dedi.

"EKİPLER ÇOK ÇABA SARF ETTİ, AMA YANGIN ÇOK BÜYÜKTÜ"

Yangının kontrol altına alınmasında yağmurun etkili olduğunu belirten Bulut, "Allah devletimizden, müdahale eden ekiplerden razı olsun. Gerçekten çok çaba sarf ettiler ama yangın çok büyüktü" diyerek teşekkürlerini iletti.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün sabah Hacıyakup Mahallesi Paşalar mevkisinde yaptığı açıklamada, Sakarya ile Bilecik sınırında devam eden yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.