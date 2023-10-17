Sakarya'daki yaya, otomobilin çarpmasıyla can verdi

İHA
Sakarya'da korkunç bir kaza yaşandı.
D-100 karayolunda meydana gelen kazada, İrfan Kurt yolun karşısına geçmek istedi.
Bu esnada Ankara istikametinde seyir halinde olan O.Ü. kontrolündeki 16 BAC 024 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kurt’a çarptı.
Olay yerinde can verdi
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İrfan Kurt’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, sürücünün ifadesinin alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış