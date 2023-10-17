Sakarya'daki yaya, otomobilin çarpmasıyla can verdi Hendek ilçesi D-100 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş, otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

İHA

Sakarya'da korkunç bir kaza yaşandı.

D-100 karayolunda meydana gelen kazada, İrfan Kurt yolun karşısına geçmek istedi.

Bu esnada Ankara istikametinde seyir halinde olan O.Ü. kontrolündeki 16 BAC 024 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kurt’a çarptı.

Olay yerinde can verdi

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İrfan Kurt’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, sürücünün ifadesinin alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)