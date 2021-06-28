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- Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı, MİT istihbaratıyla Halep'te yakalandı
Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı, MİT istihbaratıyla Halep'te yakalandı
MİT istihbaratıyla, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik bombalı saldırı hazırlığı önlendi. Suriyeli terörist Semir el Hamid, yerel güvenlik güçlerince yakalandı.
- DHA
- 28.06.2021 - 11:05
- Güncelleme : 28.06.2021 - 11:10
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başarılı bir operasyona daha imza attı.
Terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli Semir el Hamid, MİT'in istihbaratıyla 17 Haziran'da Halep’in Aziziye bölgesinde yerel güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
TÜRKİYE'YE SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI
Gözaltına alınan Semir el Hamid, Türkiye'ye yönelik bombalı saldırı hazırlığında olduğunu, kullanacağı patlayıcıyı gömdüğünü itiraf etti.
50 KİLO PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ
Teröristin ifadesinden yola çıkılarak bölgede kazı yapıldı. Kazıda, işlenmemiş şekilde yaklaşık 50 kilo TNT patlayıcı bulundu.