Saldırıya uğrayan gazeteci Latif Şimşek, istifa etti

Demokrat Partili milletvekili Cemal Enginyurt ile korumasının darbettiği gazeteci Latif Şimşek, saldırıyı kınamayan Parlamento Muhabirleri Derneği’nden istifa ettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz pazar günü, tv100 ekranlarındaki “Gündeme Dair” programına konuk olan Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıkmıştı.

Tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili görüşlerin sunulduğu esnada Şimşek, “Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez.” demiş, bunun üzerine Cemal Enginyurt “Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri.” diyerek tepki göstermişti.

Şimşek’e saldırı güvenlik kamerasında

Şimşek'in de “Sen bırak bu işleri.” şeklinde cevap vermesinin ardından iki isim canlı yayında kafa kafaya gelmiş, diğer konukların araya girmesiyle tartışma noktalanmıştı.

Ancak iki ismin kameraların görmediği bir noktada tartışmaya devam ettiği belirlenmiş, tartışmanın kavgaya dönüştüğü o anların da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıkmıştı.

Kavga yargıya intikal etti ve darbedilen Latif Şimşek, Cemal Enginyurt ve korumasından şikayetçi oldu.

Cemal Enginyurt ve korumasının Latif Şimşek'e saldırı anı VİDEO

Koruması tutuklandı

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık, milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini bildirirken, televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimatı verdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen koruma, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

“Aynı sertlikte cevap vereceğimi biliyordu”

Başına gelenleri anlatan Latif Şimşek, yaşanan olayda herhangi bir taraf olmadığını, herkesin bu olaydan ders çıkarması gerektiğini söyledi.

Şimşek, “Ortada hiçbir şey yokken, böyle bir şey yapılması bunun önceden hazırlanan bir kumpas olduğunu gösteriyor. Resmen bu bir kumpastır. Önceden planlayarak, düşünerek o hareketi yapacaklarını bilerek gelmişler stüdyoya. Cemal Enginyurt bilerek ortamı gerdi. Benim de ona kişilik olarak aynı sertlikte cevap vereceğimi biliyordu.

“Beslemelerine işaret edip, üzerime saldırtıyor”

Olayların geleceği noktayı bildiği için zaten yayına girmeden önce 8 kişi gelmişler televizyona. Dışarıya çıkıp onlarla konuşmuş. Muhtemelen orada planladılar. ‘Ben ayağa kalktığım zaman siz de içeriye girin’ hesabı yapıldı. ‘Yayın kesildikten sonra dalarsınız’ dedi demek ki. Çünkü Pınar Ardor’a yayının kesilip kesilmediğini soruyor. Yayının kesildiğini söyledikten sonra beslemelerine işaret edip, emir verip benim üzerime saldırtıyor.” dedi.

Parlamento Muhabirleri Derneği’nden istifa etti

Meslektaşlarından saldırı için tepki göstermesini isteyen Şimşek, bugün de bir istifa tweet’i attı.

Şimşek, “Ağzı lağım kokan kahpeler tarafından yapılan kalleş saldırıyı kınamayarak, gazetecilik mesleğine kara bir leke süren, 20 yıldır üyesi olduğum, Parlamento Muhabirleri Derneği’nden istifa ediyorum.” diye yazdı.