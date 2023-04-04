Samsun merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 65 şüpheli yakalandı Samsun merkezli 11 ilde yasa dışı bahis ve suç operasyonu düzenlendi. Yakalanan 65 şüpheli Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

DHA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 11 ilde eş zamanlı olarak yasa dışı bahis ve suç operasyonu gerçekleştirildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla 17 Haziran 2022 tarihinde 2 şüpheliye yönelik çalışma kapsamında yapılan tespitler neticesinde şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hareketlerinin yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira olduğu tespit edildi.

Genişletilen soruşturma kapsamında Samsun merkezli Adana, Manisa, Aksaray, Rize, İzmir, Erzurum, Mersin, Antalya, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 65 kişi 8 şirket ve şirket sahipleriyle yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.