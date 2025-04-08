Samsun merkezli 15 ilde ‘change’ operasyonu düzenlendi

DHA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen projeli çalışma kapsamında başarılı bir operasyona imza atıldı.

Yaşanan gelişmede, farklı marka ve modeldeki yanmış, yakalamalı/hacizli ya da enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilip, Romanya’dan getirilen gümrük kaçağı 15 tır, 6 dorse ve 2 otomobil ile ‘change’ yapıldığı belirlendi.

ARAÇLARIN PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON TL

Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon TL olan araçları bu yöntemle piyasaya sürdüğü tespit edilen şüphelilere yönelik Samsun merkezli İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum ve Kırşehir’de, bugün saat 06.00 sıralarında, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ADRESLERDE YAPILAN ARAMALAR

Bu kapsamda ‘change’ yapıldığı değerlendirilen 1 çekici, yakalama ve haciz kaydı bulunan 1 çekici ile 1 dorse, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda ruhsat, belge, plaka ve dijital materyal ele geçirildi.

45 GÖZALTI

Operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı, firari 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.