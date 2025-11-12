Samsun'da 1 milyon 200 bin liralık sahte kahve ele geçirildi

- Samsun'da jandarma ekipleri, bir iş yerinde 1 milyon 200 bin lira değerinde sahte kahve ele geçirdi.
- Operasyon, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütüldü.
- Olayla ilgili adli işlemler ve soruşturma devam ediyor.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında bir şahsın iş yerinde sahte kuru kahve bulundurduğu bilgisine ulaştı.
PİYASA DEĞERİ 1,2 MİLYON LİRA
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan sahte kuru kahveler, jandarma ekiplerince ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak adli işlemler başlatıldı. Şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.