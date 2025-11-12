Abone ol: Google News

Samsun'da 1 milyon 200 bin liralık sahte kahve ele geçirildi

İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir iş yerinde yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde sahte kuru kahve ele geçirildi.

Yayınlama Tarihi: 12.11.2025 17:01
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında bir şahsın iş yerinde sahte kuru kahve bulundurduğu bilgisine ulaştı.

PİYASA DEĞERİ 1,2 MİLYON LİRA

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan sahte kuru kahveler, jandarma ekiplerince ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak adli işlemler başlatıldı. Şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.

