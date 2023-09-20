Samsun'da 100 bin litrelik kaçak akaryakıt operasyonu KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda yaklaşık 100 bin litre kaçak akaryakıt ele geçilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

İHA

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na muhalefet (akaryakıt kaçakçılığı) suçları kapsamında yürütülen planlı çalışma ve 9 ay süren takip ve çalışmalar neticesinde operasyon düzenledi.

100 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Operasyon çerçevesinde ara yakalanmalar ile birlikte yaklaşık 100 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslara ait 5 ikamet, 5 iş yeri ve 2 depo olmak üzere 12 adreste suç unsuru ele geçirilmesi amacıyla aramalar yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)