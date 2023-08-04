Samsun’da 14 yaşındaki kız çocuğu, 17 gündür ortada yok

DHA

14 yaşındaki Yağmur Avcı, 18 Temmuz günü ablasına gitti.

Samsun’un İlkadım ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan Yağmur, akşamüzeri ablasının yanından ayrıldı ancak eve dönmedi.

Kızına ulaşamayan Havva Er, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ekipler, Avcı’yı bulmak için çalışma başlattı.

Kızının bulunması için yardım isteyen Havva Er, şöyle konuştu:

Evden çıkmadan önce ‘Anne çok bunaldım, ablamın yanına gidebilir miyim?’ dedi ve o şekilde gitti. Beni aradı ve ablasının yanında olduğunu söyledi. Akşam da eve gelmek için ablasından ayrıldı. Ancak eve dönmedi. Her yeri aradık, gidebileceği yerlere baktık. Sonuç alamayınca, polise başvurdum. Kızım 17 gündür kayıp. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Kızım, psikolojik tedavi görüyor ve ilaç kullanıyor. Benim için konuşmak bile çok zor şu anda. Hayatından endişe ediyorum.