Samsun'da 15 yaşındaki çocuktan yan baktın kavgası! Parkta bir kişiyi bıçakladı

İHA
Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Parkı'nda yan baktın kavgasında kan aktı...
15 yaşındaki M.A., parkta yan bakma yüzünden Y.A.A. ile tartışmaya başladı.
İkili arasında tartışma bir anda yükseldi.
Bunun ardından M.A., tartışmada Y.A.A.'yı karnından bıçakla ağır yaraladı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Şüpheli gözaltına alındı
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)