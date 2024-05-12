Samsun'da 16 kez ehliyetsiz yakalanan genç yaptığı kazadan hayatını kaybetti Alkollü olarak yaptığı kazada hayatını kaybeden genç vatandaşlar tarafından bulunurken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerde gencin daha önce 16 kez ehliyetsiz araç kullanırken yakalandığı öğrenildi.

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İHA

Samsun'da trafik kazası ölüm getirdi...

İlkadım ilçesinde sabah saat 05.00 sıralarında daha önce ehliyetsiz araç kullanmaktan 16 kez hakkında işlem yapıldığı öğrenilen Mehmet Can Şen (23) yine direksiyon başına geçerek ehliyetsiz olarak araç kullanmaya devam etti.

Alkollü sürücü kamyonete çarparak durabildi

Mehmet Can Şen idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yolun dışında park halinde bulunan kamyonun arka sağ kısmına çarpıp savruldu.

Kazada parçalanan otomobil kamyonun yan kısmında kaldığı için yoldan geçen araç sürücüleri tarafından da fark edilmedi.

Kazayı vatandaşlar fark etti

Kazadan 2 saat sonra yaya olarak yürüyen vatandaşlar hurda yığınına dönmüş otomobili fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Polis ve sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde araç sürücüsünün olay yerinde ölmüş olduğunu tespit etti. Aracın hız göstergesi ibresinin de 130 kilometrede takılı kaldığı dikkat çekti.

Mehmet Can Şen'in cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesininin ardından otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

16 kez ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı

Hayatını kaybeden araç sürücüsü Şen'in daha önce de 16 kez ehliyetsiz, 2 kez de alkollü araç kullanmak suçundan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)