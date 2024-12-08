Samsun'da 16 yaşındaki çocuk babasını uyurken kafasından vurdu

İHA

Samsun'da kan donduran olay...

Atakum ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan 9 katlı binanın 5. katında ailesiyle yaşayan 16 yaşındaki A.A., kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla müteahhit olan babası Harun A.'yı (41) yatağında uyuduğu sırada tabancayla kafasından vurdu.

BABASINI KAFASINDAN VURDU

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Harun A., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Babasını tabancayla vuran A.A. ise olay yerinde polis tarafından suçta kullandığı babasına ait ruhsatlı tabancayla birlikte yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polis olayın olduğu evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.