Samsun'da 2 katlı binada yangın

İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde, İsmet Paşa Mahallesi Fatih İlkokulu geçidinde bulunan bir binanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, CAN KAYBI YOK

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise yetkililer tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.