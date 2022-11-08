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    Samsun'da 2 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü teslim oldu

    Bafra ilçesinde yolun kenarında 2 kişinin hareketsiz yattığını ekiplere ihbar eden kamyon sürücüsü, bir süre sonra kazaya kendisinin karıştığını itiraf etti.
    • 08.11.2022 - 13:53
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    Samsun'da 2 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü teslim oldu

    Samsun'un Bafra ilçesindeki kamyon sürücüsü yol kenarında 55 AIH 803 plakalı motosikleti yolun sağında devrilmiş, 40 metre ileride de 2 kişinin de çalıların arasında yattığını görünce 112’ye ihbarda bulundu.

    Olay yerine gelen jandarma, polis ve sağlık ekipleri çalıların arasında yatan 17 yaşındaki öğrenciler Sefa Yıldırım ve Çağlar Şen’in hayatını kaybettiğini belirledi.

    "Kazaya rastlamadım"

    Kazayı ihbar eden vatandaş ise saat 10.50’de olay yerinden geçtiğini, geçerken herhangi bir kazaya rastlamadığını fakat 30 dakika sonra geri döndüğünde motosikleti ve 2 kişinin çalıların kenarında yerde yattığını gördüğünü söyledi.

    Samsun da 2 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü teslim oldu #1

    Karakola teslim oldu

    Kaza sonrası korkup olay yerinden kaçan 61 TR 925 plakalı kamyonet sürücüsü Kadir B., İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

    Olay yerinden kaçtığı ortaya çıktı

    Kırsal mahallelerden hurda toplayan Kadir B, Koşu Mahallesi tarafına giderken aracına sol arka taraftan motosikletin çarptığını, kendisinin de olay yerinden kaçtığını söyledi. İlçe Emniyet Müdürlüğünde aracın sol arka stop lambalarının kırık olduğu tespit edildi.


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