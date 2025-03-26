Samsun'da 2 ton kaçak midye ele geçirildi

İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesi Karageçmiş mevkiinde gerçekleştirdiği operasyonla, İstanbul'dan Samsun'a kaçak yolla taşınan 2 ton kara midyeyi ele geçirdi.

MİDYELER DENİZE BIRAKILDI

Doğal yaşam alanından yasa dışı olarak toplanan midyeler, ekosisteme zarar vermemesi için ekipler tarafından yeniden denize bırakıldı.

75 BİN 540 LİRA CEZA KESİLDİ

Olayla ilgili olarak 2 kişiye, Su Ürünleri Kanunu'na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle toplam 75 bin 540 TL idari para cezası kesildi.