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Samsun'da 21 yıl hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı

Samsun'da 21 yıl hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı Samsun'da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapma, sağlama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.