Samsun'da 21 yıl hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı

İHA
Samsun'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
Çarşamba ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan S.B. isimli şahıs yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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