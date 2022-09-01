Samsun'da 23 yaşındaki genç evde ölü bulundu

Samsun İlkadım'da 23 yaşındaki bir genç, kaldığı evde arkadaşı tarafından ölü bulundu.

Samsun’un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 23 yaşındaki U.K. kaldığı evde arkadaşı tarafından hareketsiz olarak bulundu.

Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri ve polis U.K.’yi iki kanepe arasında ölü olarak buldu.

Evde uyuşturucu hap bulundu

Evde yapılan araştırmada 10 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis olayı haber veren ve geceyi U.K. ile birlikte geçiren arkadaşı Ş.B.’yi gözaltına aldı.

Ölümü şüpheli bulundu

U.K.’nin ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, gencin cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.