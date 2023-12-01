Samsun'da 4 kişiyi vuran zanlı: Halüsinasyon görmüş olabilirim Bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenleyerek 4 kişiyi yaralayan şahıs, yargılandığı mahkemede "halüsinasyon görmüş olabileceğini" ileri sürerek ateş ettiğini söyledi.

İHA

Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir eğlence mekanında, Mayıs ayında gece saat 23.50 sıralarında ticari taksi ile iş yerinin önüne gelen saldırgan, tabancayla ateş açarak kaçtı.

Biri kafasından 4 kişi yaralandı

Silahlı saldırıda E.S.K., M.Ö., B.D. ve V.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafasından vurulan müşterilerden E.S.K. yoğun bakım servisinde tedavi altında alındı.

Saldırgan da azmettiren de tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen A.Y.'yi (22) Kavak ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.Y. tutuklandıktan 3 gün sonra da olayı azmettirdiği iddia edilen M.O. da gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Halüsinasyon görmüş olabilirim"

A.Y. ve M.O. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında olayda yaralanan 4 kişi duruşmada hazır bulunurken, A.Y. ve M.O. duruşmaya tutuklu bulundukları Erzurum Dumlu Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kendini savunan silahlı saldırgan A.Y., şunları söyledi:

Samsun'a eğlenmek için geldim. Bir başka bir eğlence yerine gidecektim, pahalı diye gitmedim. Taksi ile olay yerine gittim. 3.5 ay önce başka bir barda yaşadığım hadiseler aklıma geldi. Burayı orası zannettim. Uyuşturucu madde etkisindeydim. Yanımda silah vardı. Taksi şoförüne yanaşmasını söyledim. Kapıda takım elbiseli insan gördüğümü zannenettim. Daha önce bana saldıranlar zannettim. Halüsinasyon görmüş olabilirim. Ben ateş ettiğimde taksinin içindeydim. 6-7 el ateş ettim. Ateş ettiğimde mekanın içini göremiyordum.

Olayı azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan M.O. ise suçlamaları kabul etmeyerek, silahlı saldırganı daha önce hiç görmediğini ve kendisini tanımadığını, suçsuz olduğunu ve beraatini istediğini söyledi.

Olayda yaralanan 4 kişi de saldırıyı ve ateş edeni görmediklerini ve şikayetçi olduklarını belirtti. M.O.'nun tahliyesine karar verilirken, duruşma 16 Ocak'a ertelendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)