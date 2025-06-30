Samsun'da 52 kişi mevlit yemeğinden zehirlendi

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'nde yaşayan N.K., mevlit programı düzenledi.

N.K., program için kendi aldığı malzemelerle menü oluşturdu.

Davetlilere programda tavuk, pilav, ayran ve aşure ikramında bulunuldu.

52 KİŞİ HASTALANDI

Yemek yiyen davetlilerden 52 kişi, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Alaçam Devlet Hastanesine başvurdu.

İhbar üzerine olay yerine Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Mevlitte yenilen yemeklerden numune alan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastanede yapılan muayene ve tedavilerden sonra hastalar taburcu edilmeye başlandı.