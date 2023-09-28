Samsun'da 7 yıl önce çalınan 1979 model otomobil göletten çıktı Samsun'da jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu 7 yıl önce çalınan ve birçok suçta kullanıldığı değerlendirilen 1979 model otomobil atıldığı gölette bulundu.

İHA

Samsun Valiliği tarafından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde bir aracın bagaj altına zulalanmış vaziyette 600,63 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi, 6 şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ayrıca sosyal medya üzerinden genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürücü görüntüler paylaştığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı.

Bu şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet şarjör, 148 adet tabanca fişeği ve 54 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Kavak ilçesinde çok sayıda narkotik madde ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kavak ilçesinde 27 Eylül günü sıraları müşterek yapılan faaliyet neticesinde şüpheli 2 şahsa ait olduğu tespit edilen 327 kök kenevir bitkisi, 32 kilo 955 gr kubar esrar, 1 adet 9 mm çapında sten marka makinalı tabanca, 44 adet 9 mm çapında fişek ,1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet pala olarak tabir edilen kesici alet ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alınarak olay ile ilgili adli tahkikata başlanıldı.

1979 model otomobil göletten çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin detaylı araştırma ve titiz takibi sonucunda Kavak ilçe merkezinden 2016 yılında çalınan ve birçok suçta kullanıldığı değerlendirilen 1979 model otomobil atıldığı Güven Göleti'nde bulunarak Jandarma Sualtı Kurtarma Timi tarafından çıkarıldı.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından otomobilin kullanıldığı suçlar ve şüphelilerin tespiti için çalışmalara başlanıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)