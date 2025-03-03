İHA

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında adeta facianın kıyısından dönüldü.

Sabah saatlerinde Canik ilçesinden yola çıkarak otoyolda seyreden 2 otomobil sürücüsü, yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetlerini kaybetti.

Otoyol üzerinde kayan araçlar, bariyerlere çarptı.

9 ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

O esnada arkadan gelen araçlar da peş peşe çarpıştı.

Toplam 9 otomobilin karıştığı zincirleme kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Trafik ekipleri kazanın olduğu yolda güvenlik tedbiri aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir