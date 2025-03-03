İHA
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında adeta facianın kıyısından dönüldü.
Sabah saatlerinde Canik ilçesinden yola çıkarak otoyolda seyreden 2 otomobil sürücüsü, yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetlerini kaybetti.
Otoyol üzerinde kayan araçlar, bariyerlere çarptı.
9 ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
O esnada arkadan gelen araçlar da peş peşe çarpıştı.
Toplam 9 otomobilin karıştığı zincirleme kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Trafik ekipleri kazanın olduğu yolda güvenlik tedbiri aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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