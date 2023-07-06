Samsun'da ağabeylerinin cinayet şüphelisini vurdular 3 yıl önce öldürülen 19 yaşındaki gencin kardeşleri, olaydan sonra cinayet şüphelisi olarak tutuklanan ve yakın zamanda cezaevinden çıkan kişiyi tabanca ile başından vurdu. Ağır yaralanan kişi tedaviye alınırken, kardeşler tutuklandı.

DHA

Samsunlu Mertcan ve Emirhan Erdoğan, 3 yıl önce 19 yaşındaki ağabeyleri Orhan Erdoğan’ın tabancayla vurulması olayında şüpheli olarak tutuklanan ve yakın zamanda cezaevinden çıkan Ali Gültekin ile Atakum ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’ndeki yolda karşılaştı.

Başından vuruldu

Erdoğan kardeşler, yanlarında bulunan K.Ç. (21), B.K. (25) ve H.K. (28) ile birlikte Gültekin'in yanına gitti.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre Mertcan Erdoğan (20), belindeki tabancayı çıkartıp, Ali Gültekin’i (20) başından vurarak yaraladı.

Hayati tehlikesi var

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ali Gültekin’in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kardeşler tutuklandı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mertcan (19) ve Emirhan Erdoğan kardeşler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, K.Ç., B.K. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.