Samsun'da akılalmaz olay! Ders sırasında 7 öğrenci yaralandı Canik ilçesindeki Fatih Ortaokulu'nda ders sırasında tavandaki sıvanın düşmesi sonucu yaralanan 7 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

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DHA

Samsun'un Canik ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki Fatih Ortaokulu'nda korkunç bir olay meydana geldi.

Okulda ders işlendiği sırada, dördüncü katındaki 5-B sınıfında tavanın sıvası düşmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.

Soruşturma başlatıldı, öğrenciler hastanede

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)