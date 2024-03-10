Samsun'da akrabasını öldüren şahıs teslim olmaya giderken canlı yayın açtı Samsun'da bir kişi, akrabası tarafından göğsünden ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldü. Jandarmaya teslim olmaya gittiği sırada sosyal medyadan canlı yayın açan saldırgan, "Namusumuzu temizledim" diyerek ağladı.

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DHA

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Mustecep Mahallesi'nde Ekrem S., husumetli olduğu akrabası Bahri Sezgin'e bilinmeyen nedenle tabancayla ateş etti.

Sezgin, göğsüne ve ensesine isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi.

Canlı yayın açıp ağladı

Olayın ardından aracıyla jandarmaya teslim olan Ekrem S., buraya gittiği sırada sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.

Canlı yayında konuşan Ekrem S., "Tabancamı aldım, teslim olmaya gidiyorum. Herkes bir gün öğrenir neyin ne olduğunu. Abla hallettim, siz daha korkmayın. Namusumuzu temizledim" diyerek ağladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)