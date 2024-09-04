Samsun'da alabora olan bottaki 4 kişi kurtarıldı Dalgalı denizde botun alabora olması sonucu denize düşen 4 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı.

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İHA

Samsun'un Atakum ilçesindeki İncesu ve Huzur Plajları'nın kesişim noktasında, saat 14.30 civarında bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2'si polis memuru olmak üzere 4 kişi, bir botla denize açıldı. Rüzgarın şiddetinin artmasıyla dalgalar yükseldi ve bot alabora oldu. Botun devrilmesiyle denize düşen dört kişi, hayatta kalmak için bota tutunmaya çalıştı.

TERS DÖNEN BOTA TUTUNAN 4 KİŞİ KURTARILDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ARRES tekneleri, sağlık ekipleri ve polisler olay yerine sevk edildi. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı askerler, dört kişiyi bottan alarak teknelerine çekti ve ilk müdahaleleri gerçekleştirdi. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KIYIDAKİ VATANDAŞLAR, OLAYI MERAKLA TAKİP ETTİ

Boğulma tehlikesi geçiren dört kişinin kurtarılmasının ardından, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar, alabora olan botu deniz polisi teknesine bağlayarak kıyıya çektiler.

Olay sırasında sahilde bulunan vatandaşlar, kurtarma operasyonunu merakla izledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)