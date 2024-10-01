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Samsun'da jandarmadan kaçak silah operasyonu: 7 gözaltı

Samsun'da jandarmadan kaçak silah operasyonu: 7 gözaltı Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.