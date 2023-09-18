Samsun'da anne ve babasını dövdü: Ağabeyinin kayınbiraderini bıçakladı
İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi Özbek Sokak’ta bugün sabah saatlerinde S.A.'nın(25) annesi ve ablası, kendilerini darbettiği iddiasıyla polise giderek şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince aranan S.A., öğleden sonra ağabeyinin kayınvalidesinin oturduğu Söyler Sitesi’ne geldi.

Ortalığı birbirine kattı

Alkollü olduğu iddia edilen şahıs, burada kendi ağabeyine küfretti.

Ağabeyinin kayınbiraderi C.İ.(25) de “Kime küfrediyorsun?” diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine S.A., cebinden çıkardığı bıçakla C.İ.'yi yaraladı.

Samsun'da anne ve babasını dövdü: Ağabeyinin kayınbiraderini bıçakladı

Bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan C.İ., sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan S.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)