Samsun'da anne ve babasını dövdü: Ağabeyinin kayınbiraderini bıçakladı Samsun'un Bafra ilçesinde önce annesini ve ablasını darbeden şahıs, daha sonra ağabeyinin kayınbiraderini bıçaklayarak kaçtı.

İHA Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi Özbek Sokak’ta bugün sabah saatlerinde S.A.'nın(25) annesi ve ablası, kendilerini darbettiği iddiasıyla polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerince aranan S.A., öğleden sonra ağabeyinin kayınvalidesinin oturduğu Söyler Sitesi’ne geldi. Ortalığı birbirine kattı Alkollü olduğu iddia edilen şahıs, burada kendi ağabeyine küfretti. Ağabeyinin kayınbiraderi C.İ.(25) de “Kime küfrediyorsun?” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine S.A., cebinden çıkardığı bıçakla C.İ.'yi yaraladı. Bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırıldı Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan C.İ., sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası kaçan S.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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