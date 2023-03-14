Samsun'da annesini darbeden ağabeyini öldüren lise öğrencisi gence beraat Samsun'da kanser hastası olan annesini darbeden ağabeyini bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki lise öğrencisi T.C.S., ‘nefsi müdafaada bulunduğu’ gerekçesiyle beraat edildi.

Samsun'da yaşanılan olayda, bir genç ağabeyini 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü..

31 Ocak 2023 tarihinde Atakum İlçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ali Kenan S. ile annesi Gülhatun S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Evde bulunan lise öğrencisi T.C.S., araya girerek annesini darbeden ağabeyi Ali Kenan S.’yi engellemek istedi.

Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Bu kez iki kardeş arasında kavga çıktı. Kavga sırasında T.C.S., bıçakla ağabeyini yaraladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılıp, ameliyata alınan Ali Kenan Sandıkçı, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan T.C.S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Samsun Başsavcılığı’nca T.C.S. hakkında hazırlanan iddianame, 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Lise öğrencisi sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

"Öldürme amacım yoktu, pişmanım"

Davanın ilk duruşmasında savunma yapan T.C.S., "Olay esnasında odadayken ağabeyimin, ‘Bu kadını öldüreceğim’ dediğini duydum. Annemin, ‘Oğlum yetiş bu beni öldürecek’ diye seslenmesi ile yardımına koştum. Ağabeyimi engellemeye çalıştım ama olmadı. Ben de onun odasındaki bıçağı aldım. Ona bıçağı gösterdim ve annemi bırakmasını istedim. Ağabeyim bana saldırdı. Gözlerimi kapattım ve kendimi korumak amacıyla bıçağı rastgele sallamaya başladım. Annem, ağabeyimin yarasına tampon yaptı, ben de ambulansı aradım. Ağabeyimi öldürmek gibi bir amacım yoktu. Kendisi uyuşturucu kullandığında farklı bir kişiliğe bürünüyordu. Öldürmek amacım yoktu, pişmanım” diyerek ağladı.

Anne: Ne olur oğlumu kurtarın

Duruşmada dinlenen anne Gülhatun S. ise, "Çocuğum beni kurtarmak için saldırdı. Sesimi duydu ve geldi. Oğlumdan şikayetçi değilim, cezalandırılmasını istemiyorum. Ne olur oğlumu kurtarın” dedi.

Savcı 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi

Savcı, mütalaasında T.C.S.’nin bıçak darbelerinden 3’ü ölümcül bölgede olması sebebiyle meşru müdafaa yasal koşullarının oluşmaması ve ağır haksız tahrik altında ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Avukat: Sağlık ekibi aranarak yaralarına tampon yapılmış

T.C.S.’nin avukatı Giray Güneş ise "T.C.S. annesini kurtarmak için hareket etti. Olay sırasında korku halinde sınır aşılmış olabilir. Polis ve ambulansa haber verilmiş. Ağabeyinin yarasına tampon yapılmış. Kesinlikle T.C.S.’nin öldürme kastı yoktur. Hakkında beraat kararı verilmesini ve tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz. Lise son sınıfta okuyan ve üniversite sınavına girecek bir çocuk” ifadelerini kullandı.

Mahkeme beraat ve tahliye kararı verdi

Mahkeme heyeti, T.C.S.’nin, nefsi müdafaa şartları altında ağabeyini öldürdüğü kanaatine vararak beraat ve tahliyesine karar verildi.