Samsun'da annesini öldüren çocuk: Boşandılar, psikolojim etkilendi Annesini okulda öldürüp, onun erkek arkadaşını da ağır yaralayan 17 yaşındaki çocuk hakkında 39 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkemede savunma yapan çocuk, boşanmadan dolayı psikolojisinin bozulduğunu, annesinin uygunsuz fotoğraflarını erkek arkadaşına gönderdiğini, bu duruma dayanamayarak onu öldürdüğünü söyledi.

İHA

Samsun’un Canik ilçesinde eşinden ayrılan ve çocuklarının velayeti boşandığı eşi Ali Ö.’de olan Zerrin Büyük (50), 5 Ocak günü 2 çocuğunu görmek için eğitim gördükleri Belediyeevleri Mahallesi’nde bulunan Tevfik İleri Ortaokulu’na gitti.

Okul idaresinin velayeti babada olan çocuklarını annesinin görmek istediğini telefonla bildirmesi üzerine Zerrin Büyük’ün 17 yaşındaki oğlu A.A.Ö., silahla okula geldi, annesini kafasından tabancayla vurdu.

Anne öldü, çocuk tutuklandı

Okulun bahçesinde bulunan ve annesinin arkadaşı olduğu ileri sürülen Bilgin İ.’yi (53) de kafasından ve sağ göğsünden vuran çıraklık okulu 10. sınıf öğrencisi A.A.Ö., olay yerinden kaçarak Soğuksu Mahallesi’ndeki eve gitti.

Oğlunun kafasından vurduğu Zerrin Büyük, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

A.A.Ö., çok geçmeden polis tarafından evinde yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

39 yıla kadar hapsi istendi

A.A.Ö. hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

Katil zanlısı için anneyi öldürmekten 18 yıldan 24 yıla, Bilgin İ.'yi de 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere toplam 39 yıla kadar hapis cezası istendi.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına A.A.Ö., Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

"Uygunsuz fotoğraflarını gönderdi, kimsenin yüzüne bakamıyordum"

Kendini savunan A.A.Ö., şunları söyledi:

Maktul benim annemdi ve babamla 30 yıldır evliydi. Annem sinir hastasıydı ve ilaç kullanıyordu. Annemi, pandemi döneminde sosyal medyadan biriyle konuşurken yakaladık. Babamla araları bozuldu. Annem İstanbul'da bulunan ailesinin yanına gitti. Büyükler devreye girince barıştılar. Annem babamla boşanmak istedi ve anlaşmalı olarak boşandılar. Benim bu olaydan dolayı psikolojim etkilendi. Hatta babam intihar girişiminde bulundu. Annem Bilgin adlı kişiye kaçtı. Annemin uygunsuz fotoğrafını Bilgin adlı kişiye gönderdiğini gördüm ve bu beni çıldırtıyordu. Arkadaşlarım annemin Bilgin ile fotoğraflarını görmüştü. Kimsenin yüzüne bakamıyordum.

"Babamın kesinlikle bu olayla bir alakası yoktur"

Babamda olan velayetimizi annem dava açıp geri almak istiyordu. Annem velayet davası için Samsun'a gelmiş. Bana telefon açarak kardeşlerimin okulunu sordu. Kardeşlerimin velayetinin anneme verildiğini düşündüm. Babamın beni azmettirmesi söz konusu değil. Ben telefonla bu durumu öğrenince, okula gittim. Yaşadığım şeyler çok zordu. Rüyalarıma giriyordu. Okula gittim. Onları gördüm. Sadece adamın ismini sordum ve olay gerçekleşti. Annemin babamdan boşanınca Bilgin ile ilişkisinden haberimiz oldu. Silah dedemden kalmaydı. Babamın kesinlikle bu olayla bir alakası yoktur.

Ertelendi

Mahkeme, A.A.Ö.'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı olayda yaralanan Bilgin İ.'nin ifadesinin alınması için 11 Mayıs'a erteledi.