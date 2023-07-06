Samsun'da annesini öldüren kardeşin şikayetçi olmadı: Cezalandırılmalarını istemiyorum Annesini tabancayla başından vurarak öldüren, erkek arkadaşını da ağır yaralayan 17 yaşındaki genç ile babası hakim karşısına çıktı. Annesi kardeşi tarafından öldürülen genç kız, "Babamdan ve kardeşimden şikayetçi değilim. İkisinin de cezalandırılmasını istemiyorum." dedi.

DHA

Samsun'un Canik ilçesi 5 Ocak'ta annesiyle görüşmek istemeyen 17 yaşındaki genç anne katili oldu.

Bir süre önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, velayeti babalarında olan 2 çocuğunu görmek için okula gitti.

Okul yönetimi de babaları Ali Ö.'yü telefonla arayıp, annelerinin çocukları görmek için okula geldiğini bildirdi.

Anne hayatını kaybetti

Durumdan haberdar olan büyük oğlu A.A.Ö., okula gidip 49 yaşındaki annesi Zerrin Büyük'ü başından vurdu.

Öte yandan annesinin yanında bulunan erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi ise baş ve göğsünden tabancayla vurup ağır yaraladı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zerrin Büyük, kurtarılamadı.

Şüpheli tutuklandı

Olay sonrası A.A.Ö ve babası Ali Ö., evlerinde yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.A.Ö. tutuklandı, Ali Ö.'ye ev hapsi verildi.

"Cezalandırılmalarını istemiyorum"

Bugün görülen duruşmaya katılan Zerrin Büyük ve Ali Ö.'nün kızı Esin Ö., verdiği ifadede, şöyle dedi:

Ben babamdan ve kardeşimden şikayetçi değilim. Cezalandırılmalarını istemiyorum. Söz konusu olan silah babamda kalıyordu. Baba yadigarıymış.



Olaydan 2 ay önce amcam Kars'a gitti, geri dönüşte almak üzere silahı babama teslim etti. Silah kilerde saklıydı. Babamın kardeşime bu suçları işlemek adına azmettirdiğini görmedim.

"Olay durduk yere olmadı"

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan A.A.Ö., yaptığı savunmada ağlayarak, "Olay durduk yere olmadı. Annem beni sürekli farklı numaralardan arıyordu. Ben de her yerden kendisini engelledim. Onunla görüşmek istemiyordum. Babamın olayla bir alakası yok. Yaptığım çok kötü bir şey, pişmanım." dedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, mütalaayı, müştekiyi ve sanıkları dinleyip, Ali Ö.'nün adli kontrol hükümlerinin ve A.A.Ö.'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.