Samsun'da araç kiralama vaadiyle dolandırıcılığa 4 yıl 2 ay hapis

İHA

Samsun'da yaşayan M.Ö.C., araç kiralamak için internet üzerinden ilan sayfasındaki telefon numarası ile irtibata geçti.

M.Ü.'nün hesabına kiralık araç için 7 bin 600 lira gönderen M.Ö.C., dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu.

DAVA AÇILDI

M.Ü. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında M.Ü., mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve ayrıca 15 bin 820 lira adli para cezasına çarptırıldı.